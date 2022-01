Täna õhtul mõne tunni jooksul on häirekeskusele tulnud üle Eesti mitmeid teateid lumme kinni jäänud sõidukitest. Peamiselt on inimesed hätta jäänud Põhja-Eestis, kus torm on tugevam kui Lõuna-Eestis.

PPA Ida prefektuuri operatiivjuht Eerik Purgeli sõnul ei ole praegu mõistlik üldse autoga sõitma minna. «Ärge minge praegu liiklusesse. Nii suured kui ka väikesed teed on lund täis sadanud ja väga raskesti läbitavad. Kõik reageerivad ressursid tegelevad kinni jäänud sõidukite aitamisega nii kiiresti kui võimalik, kuid palume kõigil, kel oli plaanis veel täna õhtul või öösel sõit ette võtta, see ära jätta,» ütles operatiivjuht.

Riigimaanteede teeolud on rasked – tuiskab (fikseeritud on tuulepuhangud kuni 20 m/s) ning lumesadu on tihe (lund lisandub prognooside kohaselt juurde kuni 25 cm). Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes. Rasketest ilmaoludest tingitud olukorra lõppu prognoositakse pühapäeva keskpäevaks.