«Need vormid on minu võimalus midagi öelda, mis sees on. Mõni inimene kirjutab luuletuse, mõni laulab, mina väljendan savis seda, mida ma näen,» lausus Jaana Kormašov. «Need on minu meenutused, muljed erinevatest kohtadest, need võivad alata raamatust, luuletuse lugemisest, mis liigutab ja puudutab, et tahaks omalt poolt midagi anda.»