Pühapäev toob talvetormi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, tuiskab, hommikul tuleb kohati ka vihma. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Sadu on tugev. On jäidet. Puhub lõuna- ja kagu-, Lääne-Eesti saartel edelatuul 8-15, puhanguti 20, läänerannikul kuni 25 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis -3 kuni +2 kraadi.