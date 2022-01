Valijad on tunnustanud nelja eelneva aasta tehtud tööd ning andnud vallavõimule mandaadi jätkata. Tugev toetus ja usaldus tähendab ka tõsist vastutust. Valijatega kohtumine ka valla kaugeimates piirkondades andis mulle hea ülevaate ja kogemuste pagasi, millised on inimeste mured ja millisena paistab neile vallavõim. Kavatsen seda kogemust järgneval perioodil oma töös parimal moel rakendada.

Enne valimisi on alati populaarne välja hõigata loosung, et piirkond vajab muutusi. Kindlasti ongi muutustel oluline roll. Üks periood lõpeb ja teine algab ning uus pole kunagi samasugune nagu vana. Me kõik oleme pidevas muutumises ning sellega tuleb osata kaasa minna ja areneda. Minu arvates on aga loosunglikest muutumistest hoopis olulisem stabiilsus. Ka muutumised võivad olla stabiilsed, mitte kataklüsmilised.