Galerii ⟩ Valga lähistel mälestati Paju lahingus hukkunuid

Julius Kuperjanovi Seltsi esimees Olev Teder meenutas, mida kirjutas jõulupühal 1918 enamlaste ajaleht Pravda. «Eesti, Läti ja Leedu takistavad meie edasitungimist Lääne-Euroopasse. Balti sadamate hõivamine annaks meile võimaluse kiirendada revolutsioonilist arengut Saksamaal ja Skandinaavias. Need takistused tuleb teelt hävitada,» olid sõnad ajalehes. «Kuperjanovi pataljon ja soomusrongid olid selleks jõuks, kes solkisid enamlaste tahtmise. Vabastati ühiselt Tartu linn ja kaks nädalat hiljem 30. jaanuaril Paju mõis,» lausus Teder.

Paju mõisa vabastamise päeva õhtul asusid punased aga mõisa tagasi vallutama. See neil siiski ei õnnestunud. «Paju mõis vabastati ühise rünnakuga kell 16.30. See oli Paju lahingu hind: hukkus 20 Eesti sõjameest, 31 Soome sõjameest, haavata sai 120 sõjameest. Punaste hulgas hukkus 28. See oli Valga vabastamise hind,» meenutas Teder.