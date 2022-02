2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii tähistas Võrus aastapäeva

«Uue rahuaja üksuse loomine on aukartustäratav ülesanne. Ühest küljest on see suur teadmatus, kuna eelkäijaid on kaitseväes täpselt üks, 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii, ning seegi on oma brigaadi nägu. Teisest küljest on see ka lõpmatu potentsiaal arendada üksust sümbioosis 2. jalaväebrigaadi staabiga, mida oleks väga raske saavutada üksnes sõjaaja-üksusena. Leian, et staabi- ja sidekompanii, aga laiemalt ka 2. jalaväebrigaadi juhtimispunktide tagamine pole kunagi olnud nii heal tasemel, nagu see on täna,» ütles 2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem leitnant Taavi Kivi.