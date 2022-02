Valga noortekeskusel uus juht

Varasemalt tegi Siret Kõrge noorsootööd Karula noortekeskuses, motiveerides ja juhendades sealseid noori. Just sealt saadud kogemus andiski julguse kandideerida. «Kindlasti on mul palju veel õppida – kogemus näitab, et omandan uued teadmised ja oskused just käsi külge pannes,» märgib Siret ja lisab, et ka paberimajandus, mis asutuse juhi tööga paratamatult kaasas käib, on talle sobiv ja hästi omane. Noortekeskuse vastne juht lisab, et teda vaimustab selle töö juures just mitmekesisus. «Paljude jaoks nii igavad numbrid ja tabelid ning eelkõige protsesside loomine ja suunamine on heade tulemuste aluseks. Samas noorsootöö valdkonna kvaliteetne töö eeldab nii koostööd teiste asutuste ja huvigruppidega, kui ka sujuvat meeskonnatööd asutuse siseselt. Selline tasakaal motiveerib mind oma vaheldusrikkusega».