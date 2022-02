Lõuna-Eesti Postimees on kirjutanud varasemalt, et liitmine ei too kaasa muudatusi päästjate igapäevatöös ega komandode toimimises. «Viime Võru- ja Põlvamaa päästepiirkonna ühe juhi alla. Samuti lähevad ühe juhi alla Viljandi- ja Valgamaa päästepiirkond. Selle muudatusega saame ühtlustada juhtide töökoormust. Uusi ametikohti juurde ei looda,» on öelnud Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos.