Pilootprojekt viib lagunevaid korterelamuid Valga linnapildist

Üheks osaks elukeskkonna parendamisel on elamumajanduse korraldamine, eelkõige elamufondi kvaliteedi hoidmine jätkusuutlikul tasemel. Selleks on asutud kõrvaldama hüljatud või madala hõivatuse tasemega korterelamuid, mille tehniline seisukord on väga halb.

Et korterelamuid saaks lammutama hakata, on eelnevalt vaja selgeks saada omandisuhted. Igal korteril on omanik ja teatud juhtudel on omandisuhted seotud veel kolmandate isikute õigustega. Kuigi alates 2018. aastast on kehtiv kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS), mis annab alused kinnisasjade avalikes huvides omandamiseks, ei ole kohalikes omavalitsustes sellest hoolimata välja kujunenud praktikat, kuidas hüljatud elamute korterite omandamiseks vajalikke menetlusi reaalselt läbi viia.

Praktiliste näidete väljatöötamiseks algatas Rahandusministeerium 2019. aastal projekti, mille käigus testitakse ühiselt läbi õiguslikud lahendused korteriomandite omandamiseks ja vajadusel elanike ümberasustamiseks jätkusuutlikumatesse korterelamutesse. Valga Vallavalitsus kaasati näidisprojekti koos Lüganuse valla ja Kohtla-Järve linnaga. Pilootprojekti raames pakutakse kohalikule omavalitsusele juriidilist tuge ja tegevuste elluviimiseks eelarvelisi vahendeid. Projekti tulemusena valmivad juhendmaterjalid teistele omavalitsustele üle riigi ning seadusmuudatuste ja toetusmeetmete ettepanekud.

Sellel nädalal lammutamisele läinud Vahtra tn 11 asuv hoone on esimene, mis selle pilootprojekti raames linnapildist kaob. Eeltegevustega alustati 2021. aasta kevadel, mil koostati elamu tehnilise seisukorra hindamiseks audit. Auditi tulemusena selgus, et normaalne ja tavapärane kasutus ei ole sellise tehnilises olukorras võimalik. Hoone taastamine on rahaliselt kallis ettevõtmine ja ei ole majanduslikult tasuv ning otstarbekam on hoone lammutamine. Kasutusest väljas ja halvas seisukorras korterelamute lammutamine parandab elukeskkonda ning tõstab piirkonnas ülejäänud kinnisvara väärtust.

Koheselt hakati korterite omandamiseks läbirääkimisi pidama. Läbirääkimised kaheksa korteriga elamus eluruumide omandamiseks ja korteriomandite hindamised kestsid pea kümme kuud. Pikalt kestnud menetlustoimingute ja omanikega kokkulepete sõlmimise tulemused on nüüd jõudmas füüsiliselt linnaruumi – peagi on Valga linnapildis üks pikalt tühjana seisnud tondiloss vähem.

Kõnealuse projekti raames korrastatakse veel kahe Valga linna kinnisasja heakord ja omandisuhted. Projektist saadud kogemustele tuginedes on võetud suund jätkata tegevustega ka peale projekti lõppemist.