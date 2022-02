Uus spetsialist tuli Otepääle ülikoolilinnast

Paris on pärit Põlvamaalt, ta on lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaaltöö erialal bakalaureusekraadiga ning läbinud tugiisiku ja CARe metoodika koolituse. 20 aastat on ta ametis olnud Tartu linnavalitsuses sotsiaaltöö spetsialisti ja peaspetsialistina. Töökohavahetus oli tingitud elukoha vahetusest – nimelt elab tema pere juba mitmendat aastat endise Puka valla piirkonnas, edastas Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht.