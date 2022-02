ENE KERGE, töötukassa Võrumaa osakonna juhataja

«Aus vastus on, et ega eriti ei ole. Aga kindlasti hoian enda käimistel rangelt silma peal, et mitte oma kolleege, pereliikmeid ja vanavanemaid nakatada. Elektrihinna osas olen teinud sellise muudatuse, et jälgin, millal on elekter kõige soodsam, tavaliselt on see mingil kellaajal öösel, ja näiteks pesumasina seadistan tolleks ajaks tööle.