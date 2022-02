Organisatsiooni parimad selgitati välja kõigis Kaitseliidu malevates, Naiskodukaitse ringkondades, samuti noorteorganisatsioonides. Tunnustused nominentidele annavad üle Kaitseliidu ülem, kaitseministeeriumi kantsler ja kaitseväe juhataja. Kultuurikatlas kuulutatakse välja ka eelmise aasta parimatest parim kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar, noorkotkas ja noortejuhid.

Põlvamaa

Kaitseliidu Põlva malevast on tunnustuse saamiseks esitatud lipnik Toomas Songi, kes kuulub malevasse 1992. aastast. Ta on panustanud organisatsiooni tegevustesse järjepidevalt ja mitmekülgselt - võitlusgrupi instruktorina, üksikkompanii pealiku ja maleva juhatuse liikmena, noorte rühmajuhi ja riigikaitseõpetajana. Töö noortega on Songile olnud prioriteet. Tänu temale on Räpina noored saanud palju tugevamaks kompassi ja kaardiõppe valdkonnas. Aastaid on tema südameasjaks olnud kodutütarde Ernakese võistkonna ettevalmistamine ja esindamine. Songi on suurte teadmiste ja laia silmaringiga kaitseliitlane, kõrgelt hinnatud oma kaaslaste poolt.

Naiskodukaitse Põlva ringkonna Orajõe jaoskonna juhatuse liige Katrin Arulepp on olnud üliaktiivne naiskodukaitsja aastast 2017 ning on organisatsioonis väga mitmekülgne. Ta on läbinud sõdurioskuste kursuse, käinud neljal koormusmatkal ning mitmetel erinevatel eriala- ja spordivõistlustel. Hetkel on tal käsil laskeinstruktori kursus. Arulepp on oma erialadeks valinud meditsiini ja noorte juhendamise. Lisaks on ta evakuatsioonirühmas reguleerimismeeskonna pealik. Enim on ta panustanud noortejuhina tegutsedes – tal on oma rühm tüdrukuid, kellele ta oma kogemusi ja tarkusi jagab. Ta leiab, et igale olukorrale on lahendus ja nende väljatöötamine on tema loomuses.

Karl-Kristjan Ilus Noorte Kotkaste Põlva malevast on sihikindel ja kohusetundlik noorkotkas, kes Põlva noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu liikmena on panustanud piirkonna noorkotkaste tegevuse rikastamisse mitmete ürituste korraldajana. Maakondlikes laagrites annab ta noorematele edasi järgukatsete teadmisi, võistlustel annab endast alati viimase ning osaleb ka Kaitseliidu Põlva maleva väljaõppes. Karl-Kristjan on nii tegude kui isikuomaduste poolest luurele minekuks parim valik.

Kasper Kallari Noorte Kotkaste Põlva malevast paistab silma suurepärase algatus- ja organiseerimisvõimega. Igal aastal on ta esitanud edukaid isamaalise hariduse programmi taotlusi. Oma rühma tegemistesse kaasab ta noori kogu malevast. On vähe maakondlikke üritusi, kus Kasper poleks kaasa löönud. Ta on hea suhtleja ning leiab noortega kergesti ühise keele. Möödunud aasta edulooks on kindlasti värbamisüritus Viluste põhikoolis, mille järel liitus Leevi rühmaga seitse noorkotkast ja neli kodutütart, samuti traditsiooniline noorkotkaste ja kodutütarde õnneloos Leevil, mille tulust 70% annetasid noored Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile.