Konteinerid asuvad pakendipunktides Rimi taga, haigla juures Kungla ja Peetri tänava ristmikul ning Metsa ja Jõe tänava ristimikul Pedeli tehismäe juures.

Kõik linna riidekonteineritesse toodud asjad viiakse edasi Uuskasutuskeskusesse, mis tegeleb korralike asjade uuesti kasutusse suunamisega. Uuskasutuskaubik käib konteinereid tühjendamas Tartust, kus kahes kaupluses asju sorteeritakse ning suunatakse uuele ringile. Pärast esimesi nädalaid kogumist ja sorteerimist tuleb tõdeda, et konteineri funktsioonist on aru saadud erinevalt.

Kõrvuti korralike asjadega, mida saab uuesti kasutada, on konteineritesse poetatud muu hulgas ehitusjäätmeid ning isegi prügi. Viimastel nädalatel on konteineritesse toodud näiteks kotitäis purustatud seepi, klaas- ja kivivilla. Kui sellised jäätmed on pandud konteinerisse lisaks veel lahtise kotiga, siis saavad kahjustada asjad, mis on toodud uuskasutuse häid tavasid järgides.

Mis on uuskasutamine?

Uuskasutamine tähendab, et uuesti saab kasutusele võtta asju, mis on jätkuvalt puhtad ja terved ja mida saab algsel eesmärgil edasi kasutada. Jäävad asjad seisma ju erinevatel põhjustel: rõiva suurus pole enam sobiv, maitse muutub, uued asjad tulevad peale.

Kui lapsele jäävad riided väikseks, aga need on jätkuvalt heas korras, siis võivad need rõõmustada veel mõne pere last. Kui kodus on vahetatud kardinad, siis vanad ja korralikud võib suunata uuesti kasutuseks. Kui koju on jäänud seisma mõni lauamäng või koogivorm, mis enam rakendust ei leia, saab need samuti anda uuele ringile. Nõnda toimides hoiame üheskoos keskkonda, ennetame prügi teket ja säästame niigi nappe ressursse.

Ainult puhtad ja korralikud asjad

Lootusetult määrdunud ja katkiste asjadega pole Uuskasutuskeskusel paraku midagi teha. Keskusel on küll igas poes vähemalt üks pesumasin, kuid igapäevaselt ei ole võimekust kõiki asju üle pesta. "Peseme selliseid riideid ja jalatseid, mille puhul näeme, et võiksime saada eseme puhtaks ja tänu sellele võiks asi uue omaniku leida. Soovitame annetajal määrdunud riideeseme enne loovutamist pesumasinast läbi lasta ja siis otsus teha, kas sellest võiks kellelgi veel rõõmu olla," märkis Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak.

Katkiseid asju Uuskasutuskeskus ei soovi. "Võib-olla leiab sellistele oma aja ära elanud rõivastele uut kasutust sõprade või pereringis, jagades neid käest kätte ja vajadusel parandades-kohendades," pakkus Kassak.

Kuidas anda asjad uuele ringile?

Nii nagu kogutakse eraldi pandipakendeid, paberit ja biojäätmeid, soovitab keskus koguda eraldi sellised riided ja jalatsid, mida endal enam tarvis ei lähe, kuid mida keegi teine võiks veel kanda. Riidekonteineritesse saab tuua kõiksugu puhtaid ja terveid asju, mis konteinerisse lastes ei purune ning mis erinevates ilmastikuoludes ei saa kahjustada. Just ilmaolude tõttu ei ole soovitatav konteinerisse tuua näiteks raamatuid. Kõik sobilikud asjad võiks olla eraldi kotis, et need ei saaks mingil moel kahjustada.

Kuidas aga otsustada, mis sobib uuesti kasutuseks? Kõige lihtsam on otsustada selle põhjal, kas ise veel kasutaks-kannaks seda või tihkaks sõbrale-tuttavale anda. Mood või hooajalisus ei loe, sest uuskasutamise mõttes on moes kõik kvaliteetne ja vastupidav.

Uuskasutuskeskusest

Uuskasutuskeskus MTÜ tegutseb aastast 2004 ja kevadel koos Viljandis avatava kauplusega on keskusel 17 kauplust, lisaks e-pood aadressil pood.uuskasutus.ee. Uuskasutuskeskus suunab asju uuele ringile, müües neid oma kauplustes ning annetades koostööpartnerite kaudu abivajajatele.

Uuskasutuskeskus toetab näiteks lasterikkaid peresid, naiste varjupaiku, koduta inimesi ja loomade varjupaiku. Samuti teeb keskus koostööd õpilasfirmade, kunstitudengite ja käsitöölistega, et anda uus elu materjalidele, mis muidu kasutust ei leiaks.