Eeloleva nädala esimene pool toob lumelisa

Ilmateenistuse teatel on pühapäeval oodata valdavalt plusskraade, kuid lörtsile sekka tuleb ka lund ja tuiskab ning kiilasjääoht on suur.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves, Lääne-Eestis öö hakul aga vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Varitseb jäiteoht. Puhub lõunakaaretuul 3-8, rannikul öö hakul puhanguti 11 m/s. Hommikul pöördub tuul idakaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti pilves, Lääne-Eestis pärastlõunal aga juba pilves selgimistega ilm. Hommikul jõuab Lõuna-Eestisse sajuala ja levib aeglaselt kirde suunas. Sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Jäiteoht püsib. Kirde- ja põhjatuul tugevneb 5-10, puhanguti 14 m/s. Vastu õhtut pöördub tuul lääne poolt alates loodesse. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lund ja tuiskab, hommikuks taandub sadu itta. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Hommikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi. Teisipäeva ennelõuna on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Pärastlõunal pilvkate tiheneb ning saartel hakkab lund ja lörtsi sadama, õhtul laieneb lumesadu üle mandri ida suunas. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, saarte rannikul kuni +2 kraadi.