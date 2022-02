Tänaõhtuses finaalis laulab kaks Põlvamaa tüdrukut

Kuna mõlemad tüdrukud elavad Räpina vallas, kutsuvad nii Arhanna Sandra kui Gete-Ly emad valla ühismeedia leheküljel üles oma last toetama.

"Iga ema on oma lapse kõige suurem fänn, kõige suurem toetaja, kõige tulisem pöidlahoidja. Iga laps lööb särama, kui ta saab teha seda, mida südamest armastab.

Armas sõber ja hea tuttav, meie Gete-Ly särab juba sellel pühapäeval, 6. veebruaril kell 18.45 ETV-s Tähtede Lava 2022 finaalsaates, kus oma lemmiku valivad nii žürii kui ka televaatajad! Ta esitab Teile imelise dueti ühe tuntud Eesti lauljaga! Kui Gete-Ly esitus läheb Sulle südamesse ja Sul on võimalus tema poolt hääletada, oleme Sulle tuhat korda südamest tänulikud! On olnud imeline jälgida Gete-Ly arengut läbi nelja aasta niivõrd suurepärase, professionaalse ja armsa lauluõpetaja Margot Suur käe all!" kirjutab noore laulja ema Ave.