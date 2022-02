Tunnustust jagus nii Põlva- kui Võrumaale

Noorkotkastest tuli aasta parimaks Karl-Kristjan Ilus Noorte Kotkaste Põlva malevast. Põlva noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu liikmena on ta panustanud piirkonna noorkotkaste tegevuse rikastamisse mitmete ürituste korraldajana. Maakondlikes laagrites annab ta noorematele edasi järgukatsete teadmisi, võistlustel annab endast alati viimase ning osaleb ka Kaitseliidu Põlva maleva väljaõppes. Karl-Kristjan on oma kaaslaste hinnangul nii tegude kui isikuomaduste poolest luurele minekuks parim valik.

Kodutütarde noortejuhtidest tunnistati aasta parimaks Heli Torop Kodutütarde Võrumaa ringkonnast. Ta on kaaslaste hinnangul suure südamega ja väga pühendunud noortejuht, kes lisaks oma rühma sisukale tegevusele panustab nii ringkonna kui vabariiklikul tasandil. Kodutütarde keskjuhatuse liikmena on just tema e-õppekeskkonnas Opiq olevate järguraamatute sisu looja ning Kodutütarde VI järgu uue tööraamatu autor. Torop elab ja hingab Kodutütarde organisatsiooniga ühes rütmis ning endise kodutütrena omab selget visiooni, kuhu organisatsioon võiks liikuda.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas organisatsiooni parimaid panuse eest Kaitseliitu. „Kaitseliit on just nii suur, kui suur on tema liikmeskond. Kaitseliit on just nii tugev, kui aktiivsed on tema liikmed,“ ütles Ühtegi.