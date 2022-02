Lähipäevadel jätkub pehme talv

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lund, hommikuks sadu taandub. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 1-5, saarte rannikul tuleb kuni 1 kraad sooja.

Enne kolmapäeva südaööd sajab Ida-Eestis veel lund, kuid seejärel Lääne-Eestist alates taevas selgineb. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartelt alates pöördub tuul läände ja loodesse kiirusega 3-9 m/s. Külma on 2-6, saarte rannikul tuleb kuni 1 kraad sooja. Kolmapäeva päeval on ennelõunal pilvi vähe ja ilm sajuta. Pärastlõunal pilvkate tiheneb ning õhtul hakkab saartelt alates vihma ja lörtsi sadama. Sadu liigub edasi mandrile, sisealadel tuleb sekka ka lund. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Vastu õhtut tugevneb edelatuul 6-11, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Neljapäeva öö hakul on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Pärast keskööd saartelt alates ilm selgineb ja sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi. Hommikuks langeb õhutemperatuur -1 kuni -3 kraadini. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 1-4 kraadi.