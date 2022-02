Serviti pidas Balti liigas raske mängu

Laupäeval Kehrast minimaalse paremusega jagu saanud HC Vilnius tuli Põlvasse, võidumaitse suus, ja andis Balti liiga liidrile kõva lahingu. Suure osa avapoolajast olid külalised värava-kahega peal, postide vahel hiilgas tõrjetega Aivaras Šakalys. Korraks said võõrustajad Henri Hiiendi värava järel 10:9 juhtima, aga peagi oldi jälle 12:14 taga.

Teise pooltunni algul tõrjus Eston Varusk leedukate karistusviske. Siis sattus hoogu 17-aastane Vassiljev, tabas kolm korda järjest ja 36. minutil juhtis Serviti 22:16. Kaks minutit hiljem tuli Vassiljevi väravast kohtumise suurim edu, 24:17.

Vilnius hakkas vaikselt vahet vähendama, kuniks 52. minutil jõuti kahe värava kaugusele – 29:27. Tõnis Kase, Andris Celminši ja Tšezlovi tabamused hoidsid siiski leedukaid piisavas kauguses, et 33:31 võit võtta.

Liidrina jätkab 34 punkti kogunud Serviti, mängu vähem pidanud Viljandi HC-l on 30 silma. Järgnevad Vilniuse VHC Šviesa 23 ja Dobele ZRHK Tenax 21 punktiga, ent Leedu ja Läti meistril on Servitiga võrreldes vastavalt kaks ja kolm kohtumist varuks. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on 14, SK Tapal 13 ja Raasiku/Mistral üheksa punkti.