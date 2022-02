Lõuna-Eesti kolme maakond lisandus 175 uut nakkusjuhtu

Esmaspäevahommikuse seisuga on haiglas 409 koroonaviirusega nakatunud patsienti ja suri kuus nakatunut.

241 inimest vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 167 ehk 69,3 protsenti on vaktsineerimata ja 74 ehk 30,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 47 uut haigusjuhtu, millest 32 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 29 sümptomaatilist COVID-19 patsienti.