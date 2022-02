President Karis rõhutas oma sõnavõtus laureaatidele, et tarkus on see, mis aitab rahvana püsima jääda, tagada kodanikele heaolu ning tõsta Eestit maailmas tegijate sekka. «Tarkuse juurde on palju teid, aga erinevalt Roomast ei ole nii, et iga valitud tee viib kohale. Kerge on lasta end vilkuvatest tuledest juhtida eksiradadele. Õpetajaid, kes noored tarkuse radadele juhatavad, kosutab aga õpilastelt saadav tagasiside,» sõnas riigipea.

«See on sära õppijate silmis, mis tekib siis, kui kaua harjutatud palad tulevad lõpuks välja, kui teadmiste varalaeka sügavusest tulevad välja aina uued kalliskivid või kui nad hakkavad maailma nägema uuel moel. Teie õpilaste silmasära on paistnud kaugele, teie endi pühendumine ja uued ideed on olnud eeskujuks teistelegi mäkkerühkijatele,» ütles president Karis laureaatidele.

Preemiate üleandmise järel toimus arutelu, kus laureaadid tõid Eesti hariduse tulevikust kõneldes esile vajadust pöörata veel rohkem tähelepanu Eesti õpetajate järelkasvule, mis on eriti valus probleem väljaspool Tallinna ja Tartut. Juur, Jõgi ja Jõgela avasid oma tegevust noorte huvi köitmisel ning arutasid kooli ja huvihariduse hea koostöö teemal.

Andres Juur on teaduse populariseerija ja AHHAA Teaduskeskuse juhatuse esimees ning Rakett 69 teaduslaagrite väljatöötaja ja korraldaja. Möödunud aastal toimus Eestis kuussada Rakett 69 õpihuvilaagrit, mis andsid suure panuse noorte loodusteaduste, matemaatika ja tehnoloogiapädevuse kujunemisele. Juur tegeles Rakett 69 projekti koordineerimisega ja osales laagrite õpetajate koolitamises. Varasemalt Juure toimetatud teadust populariseeriv telesaade Rakett 69 valiti 2012. aastal Euroopa parimaks haridussaateks. Samuti on ta korduvalt esinenud Eesti meediakanalites, jagades selgitusi keeruliste probleemide kohta teaduslikust vaatevinklist.

Riivo Jõgi dirigeerib Tallinna Politseiorkestrit ja Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit ning õpetab Viljandi, Nõmme ja Põlva muusikakoolides. Ta on pedagoog ja muusik, kelle töö haarab peamiselt just noori muusikuid ning kes tegeleb muusikahariduse arendamise ning uute õppe- ja töömeetodite kasutuselevõtuga.

Reaalainete eripreemia laureaat Joana Jõgela töötab Hugo Treffneri Gümnaasiumis keemiaõpetajana ja Tartu Luterlikus Peetri Koolis loodusõpetuse- ja keemiaõpetajana ning Tartu Ülikooli Keemia Instituudis üldise keemia õpetajana. Samuti on ta mitmete keemiaalaste õppevahendite looja ning otsib pidevalt uusi ja innovaatilisi lahendusi, kuidas keemiat õpilastele arusaadavaks ja huvitavaks teha.

Kõigi kolme preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise ajal 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.