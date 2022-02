Kuigi kõikide koondiste tipud on hetkel olümpiamängudel, siis oodata on ikkagi väga kõrgetasemelist võistlust. Olümpiale pääses igast riigist maksimaalselt neli-viis sportlast, kuid eri riigi koondistes on tipptasemel sõitjaid palju rohkem. Oma taseme poolest see võistlus murdmaa MK-etapile väga alla ei jää.