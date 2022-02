Rajameistri Priit Küppari sõnul on puumurruga tegeletud ka eelnevatel päevadel, kuid et maratoni rada ise on 40 kilomeetrit pikk ning langenud puid on palju, oma jõududega hakkama ei saada. «Viimane nädalavahetus oli suur sulas, sadas vesist lund, murdis puid maha. Oleme ise ühe ringi peal, mida eile lõpuni ei jõudnud. Nädalavahetusel on võistlused, tahaks tavarahva panna [maratoni] ringile, põhiradadele see nädalavahetus ei saa (toimuvad kaitseväe laskesuusatamise meistrivõistlused – S.M.),» sõnas Küppar.

Et maratoniradadel on nii langenud puid kui ka kohati 80 sentimeetri paksune lumi, oodatakse appi neid vabatahtlikke, kel on olemas lumesaan või roomikutega ATV. «Mõni koht on nii kinni, et ei saa saanigagi ligi, kolm-neli puud on ette kukkunud, tuleb eest ära lõigata. Mul ei ole saane ja ATV-sid pakkuda, jala ei liigu, sest mõni koht on selline, et kolm kilomeetrit pole ühtegi rajale langenud puud, siis on hulgim. Saag kaasa võtta, mul on kaarte jagada, saan teeotsa peal kellegi liikuma panna ja juba edasi vaadata. Rada on selline, et kui ei tea, kuhu lähed, võib ära eksida. Jäljed on kinni tuisanud.»