Korraldaja klubi Carma teatas, et mõlemad järved on täitunud veega ja ilmaprognoos ei näita enne planeeritud võistluskuupäeva kordagi normaalset külma, mis aitaks rada valmistada. «Vesi on peal, ei ole võimalik korraldada. Kui ilmataat peaks lubama, siis on plaan 26ndal, aga pigem sel aastal enam üritust ei toimu. Vaadates pikemat ilmaprognoosi, ei usu külma tulekut. Vaja on neli-viis päeva miinus kümmet, siis saaks korraldada,» lausus Lauri Drubinš motoklubist.