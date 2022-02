Nii kogenud kui ka noortel põlvalastel on 24 punkti, ent vaid võite tunnistanud Arcwoodil on kaks kohtumist varuks. Kolmapäeval pikendas viimaste aastate valitseja kaotuseta seeria esiliigas juba 52-mänguliseks. Jaanuari algul peetud Põlva-derbis oli Arcwood 30:25 (15:13) üle ka Coopist.

«Arcwoodile me ikka veel vastu ei saa, seal on materjali kõvasti ja kui nad vähegi keskendunult mängivad, on neid väga raske võita. Mulle üllatuslikult oleme sel hooajal HC Tallinn 2 ja ka Viimsi vastu hästi hakkama saanud, aga selgelt mängime kodusaalis paremini kui võõrsil,» analüüsis Coopi peatreener Kalmer Musting.