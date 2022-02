Verekeskus kutsub sõbrapäeval Võrru verd annetama

Verekeskus tuletab meelde, et nüüd on vereloovutusele oodatud ka kõik need doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. Vereloovutusel ei ole enam takistuseks ka COVID-19 vastu vaktsineerimine – vereloovutamine on lubatud kõikide Eestis kasutusel olevate vaktsiinidega juhul, kui enesetunne on hea ja kõrvaltoimeid ei esine.