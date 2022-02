Laupäeval on teed kohati libedad

Hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Eesti lääneosas valdavalt kuivad või soolaniisked, Pärnu-Kadrina joonest ida pool on teedel härmatist ning teed võivad libedad olla. Kõrval- ja kruusateedel on kinnisõidetud jää- ja lumeroopaid. Temperatuur on kõikjal miinuses.