Meeste põhiklassis oli sarnaselt mullu detsembris toimunud võistlusele õhus OK Peko meeskondade kaksikvõit. Peko esindusmeeskond koosseisus Mattis Jaama-Kevin Hallop kaitses kindlalt tiitlit ajaga 50.26, kuid võistlus järgmistele medalikohtadele kujunes dramaatiliseks. Võistluse jooksul käis teine koht korduvalt käest-kätte Rakvere OK (Priit Randman-Sander Pritsik), OK Peko II (Timo Kudre-Olle-Ilmar Jaama) ja OK Ilvese (Rimmo Rõõm-Andres Rõõm) meeskondade vahel. Ankruetapil tulid viimasesse kontrollpunkti mõnesekundilise vahega kõigepealt OK Rakvere ja siis OK Peko II. Tagaaajamistuhinas oli Olle-Ilmar Jaama punktis elektroonilise märke tegemisega pisut hooletu ja pärast kolmandana finišeerimist selgus kurb tõsiasi – määrustepärase märke puudumise tõttu viimasest kontrollpunktist võistkonna tulemus tühistati. Rakvere OK teenis hõbemedalid ajaga 52.37 ja pronksmedalid OK Ilves meeskond ajaga 54.38.