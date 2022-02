COVID ⟩ Põlva-, Valga- ja Võrumaale lisandus 138 uut nakatunut

Võrumaal lisandus 56 ning nii Põlva- kui Valgamaal 41 nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Esmaspäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 525 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 313 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 198 ehk 63,3% on vaktsineerimata ja 115 ehk 36,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 69 uut haigusjuhtu, millest 33 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 42 sümptomaatilist COVID-19 patsienti. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 86-aastane naine ja 89-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5304 testitulemust, millest 2898 osutus positiivseks.

Ööpäeva jooksul manustati 522 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 50. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 420 130 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,8%.