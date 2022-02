Eestis on kümme maakonda, kus on Sõpruse või Sõbra tee, tänav, puiestee, põik või väljak. Sõbralik teede- ja tänavavõrgustik katab 28,8 kilomeetrit ning 2021. aasta alguse seisuga on Sõpruse või Sõbra koduseks aadressiks ligi 15 800 Eesti elanikul, teatas statistikaamet.