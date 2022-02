Ida-Tallinna Keskhaigla Covid osakond. Pilt on illustratiivne. FOTO: Raigo Pajula

Teisipäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 519 (päev varem 525) koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 305 (päev varem 313) vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 194 ehk 63,6% on vaktsineerimata ja 111 ehk 36,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.