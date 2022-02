Sedapuhku kuulutas Lõuna-Eesti Postimehe kokku kutsutud žürii võitjaks mööblitootja AS Wermo, nominendid olid veel Valgas asuv lihatööstus AS Atria ja Tõrvas tegutsev eliksiirivabrik OÜ Chaga. Eriauhind läks seekord Tõrva ettevõttele. Selle andsid üle Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha ja Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko, kes olid ka konkursi žürii liikmed.

«Chaga eristus konkurentidest oma huvitava, tulevikku vaatava äriideega ja neil on hästi tugev ning ambitsioonikas meeskond,» ütles Savtšenko. «Nad leidsid turuniši, lõid täiesti uue toote, toidulisandi, ja konkureerivad edukalt teiste tervisetoodetega. See kõik oli Luminori vaates väga huvitav.»

Luminori eriauhind on koolitusprogramm ettevõtte tippjuhtidele ehk kootsing, mis aitab ekspordile orienteeritud ettevõttel oma rahvusvahelist haaret veelgi laiendada.

«Inspireerib, et sellised ettevõtteid tekib,» lisas Savtšenko. «Me räägime väiksest kohast Lõuna-Eestis, Tõrvast, aga kõik on võimalik ja mul on au olnud näha seda ideed algusest peale, kui nad alustasid ja kuhu on välja jõudnud. Veel on väga pikk tee minna: loodan, et neil läheb väga hästi.»

Luminor panga eriauhinna andis Chaga OÜ juhile Siim Kabritsale üle äripanganduse juht Marjan Savtšenko. FOTO: Arvo Meeks

Eeskujuks IT-firmad

2019. aasta augustis Tõrvas eliksiiritootmist alustanud Chaga OÜ juhi Siim Kabritsa sõnul sõltub nende edu välisturgudel neist endist, kuid sugugi vähetähtis pole, millise riigina tajutakse Eestit Aasias, Ameerikas, Austraalias ja Lääne-Euroopas, kuhu mustast pässikust tehtavat tervisejooki müüakse.

«Eestis on hea näide IT-sektor, kus ettevõtted ei räägi nii palju endast, vaid edukast keskkonnast ehk e-riigist,» selgitas Siim Kabrits. «Meil on kõige rohkem vaja mõelda, mis on selle keskkonna eelised, mille poolest oleme maailma parimad ja mille pärast võiks teiste riikide inimesed selles keskkonnas toodetud tooteid ja teenuseid osta.»

Kabrits usub, et see eelis on puhas loodus, kus kasvatatud toit üha rohkem hinda läheb, oskaks me seda vaid endi huvides ära kasutada.

«Eestis on viimastel aastatel kõik sisendhinnad muutunud sama kalliks kui Euroopas: elektri hind, tööjõu hind, maksud. Seega me ei suuda enam pakkuda odavaid asju, odavat toorainet,» rääkis ta. «Järjest rohkem mängib rolli, et sul on kallim omabrändi toode, mida üle maailma eksportida. Eksport ei ole kindlasti lihtne, see on pikaajaline protsess, väga kallis ja väikeettevõtjatel on seda keeruline teha.»

Sestap leiab ta, et edu valem on oskus luua ise trende, mitte olla nende järgimisel viimaste seas. Puhas loodus ja puhtas keskkonnas kasvanud toit, kaasa arvatud seened, võiks olla Kabritsa sõnul üks nendest suurtest trendidest, mis tulevikus väärtust loob.

OÜ Chaga Health juhti Siim Kabritsat õnnitles ka aasta ettevõtte konkursi korraldanud Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha. FOTO: Arvo Meeks

Seened tulevad

«Looduslike toorainete taasavastamine praegu käib. Üks selle põhjus on, et vaadatakse, milline on toodete keskkonnajälg,» selgitas Kabrits. «Ravimitööstuses on see jälg oluliselt suurem kui autotööstuses ja sellepärast otsitakse puhtaid looduslikke tooraineid, mida farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses kasutada. Üks võimalikke variante on loodusseened, meditsiiniseened.»

Mustal pässikul põhinevat, inimese immuunsüsteemi toetavat toidulisandit tootev Chaga OÜ ekspordib oma jooki 20 riiki üle maailma.

Tunnustuse üleandmisel osalesid ka žürii liige, ettevõtja ja SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis ning Tõrva abivallavanem Helen Elias.