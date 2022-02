Võrumaal lisandus 174 (päev varem 144), Põlvamaal 124 (päev varem 189) ja Valgamaal 102 (päev varem 122) uut nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Neljapäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 531 (päev varem 510) koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 298 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 197 ehk 66,1% on vaktsineerimata ja 101 ehk 33,9% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 96 uut haigusjuhtu, millest 46 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 45 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas.

Suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 53-aastane naine, 69-aastane mees, 71-aastane mees, 72-aastane naine, 77-aastane mees, 79-aastane mees, 84-aastane naine, 91-aastane mees ja 96-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 10 994 testitulemust, millest 6499 osutus positiivseks.