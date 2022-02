GALERII ⟩ Sangaste rukkikrahv Bergil täitus 177. sünniaastapäev

Mälestusmärgile asetasid Otepää valla poolt pärjad volikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala. Kokkutulnuid tervitas peale vallavanema ka Eesti rukki seltsi esimees Vahur Kukk.

Huviliste seas oli Sangaste põllumehi ja ettevõtjaid, Sangaste lossi esindajaid ja teisi. Jumalasõna jagas EELK Sangaste Püha Andrease koguduse diakon Tanel Meiel.

Sangaste kalmistuvahi Anneli Puksovi ettepanekul asetati kalmistul lilled ja küünlad ka Sangaste rukki hoidjatele Constance Kalmule ja Emilie Tsetserile. Kalm ja Tsetser olid krahv Bergi kaastöölised Sangaste rukkisordi aretamisel.

«Öeldakse, et hullumeelsuse ja geniaalsuse vahe on väga väike. Kui krahv Berg omal ajal Sangastes tegutses, siis tollel ajal võis ta tõesti paista veidrikuna,» sõnas vallavanem Jaanus Barkala. «Tänapäeval võime kindlalt öelda, et tegemist oli geniaalse mehega, kes oli oma ajast ees. Tema tööd ja tegemised toovad siiamaani Eestile kuulsust.»

Sündmuse korraldas Eesti rukki selts.

Krahv Berg (16. veebruar 1845 Tartu – 22. märts 1938 Sangaste) oli Liivimaa suurpõllumees, sordi- ja tõuaretaja, leidur, krahv (1856), Sangaste mõisnik ja Sangaste lossi ehitaja.