Tippkohtumine Viljandis algas – ja etteruttavalt öeldes, ka kulges – väravatevaeselt. Mulgid patustasid tehnilise praagiga, aga põlvalasedki olid raskustes Rasmus Otsa selja taha pallide saatmisega. Raiko Rudissaar viis siiski Serviti kümnendal minutil 4:1 juhtima ning veel kümme minutit hiljem tegi Henri Sillaste kiirrünnakust 8:4.

Marko Koks: tahaks loota, et üllatuseks seda ei peeta

Vendade Varikute vedamisel tegi Viljandi võimsa spurdi, Ots oli müüriks väravasuul ning Hendrik Koks realiseeris karistusviske, aidates kodumeeskonna esmakordselt ette, 10:9. Poolaja võitis Viljandi 12:11 ja kogus riietusruumis veelgi kuraaži. Teist pooltundi alustati 7:2 vahespurdiga ja Mihkel Lõpp seadis 40. minutil edunumbriteks 19:13.

Ehk isegi uskumatu, aga viimase 20 minuti jooksul tabas Viljandi veel vaid kaks korda. Võõrustajate viimase värava sai kirja Andrei Basarab 47. minutil, kui 21:17 viskas. Kaitses tegutseti aga niivõrd hästi ning Ots tõrjus suurepäraselt, et lõpuks saadi ikkagi 21:20 võit!

Servitile kodumaiste konkurentide poolt põhjustatud hooaja esimese kaotuse "peasüüdlaseks" oli kahtlemata Ots, aga Basarab panustas kuue, Ott Varik viie ja Koks kolme väravaga. Serviti kasuks tabas Sillaste üheksa ja Andris Celminš kolm korda.

"Tahaks loota, et seda ei peeta enam üllatuseks ja oleme juba nii kaugel, et saamegi pakkuda selliseid võrdseid ja põnevaid lahinguid. Hoida Serviti 20 värava peal on muidugi magus ning tegime Rasmuse abil kaitses ideaalilähedase mängu. Hea meel, et just puudujatest hoolimata nii hästi õnnestusime," rõõmustas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Kaotuseid ikka tuleb ette, see on paratamatus. Rünnakul tegutsesime alla igasugust arvestust ja see on veel viisakalt öeldud. Muidugi tõrjus Ots hästi, aga veelgi rohkem peame ise peeglisse vaatama. Tagameeste ridu laastas meil viirus ja nii oli teist päeva järjest mängides rünnakul väga raske," kommenteeris Serviti juhendaja Kalmer Musting.

Kehra alistas sel hooajal esimest korda Tapa

Teine Eesti klubide vastasseis peeti Tapal, kus kodumeeskond püüdis kolmandat korda sel hooajal HC Kehra/Horizon Pulp&Paperist jagu saada. Kohtumine algas vägagi tasavägiselt, ent avapoolaja lõpul tegid külalised kaheksa minutiga 6:0 vahespurdi ja läksid puhkepausile 15:9 eduseisus.

Teisel pooltunnil vähendas Tapa korduvalt vahe neljale väravale, aga lähemale ei saanud ning Kehra võttis 27:23 võidu. Danil Gumjanov viskas kehralaste kasuks seitse, Sigmar Seermann neli ja Indrek Normak kolm väravat. Tapal tabas Vahur Oolup kuus ning Ilja Kosmirak, Marcus Rättel ja Igor Berežnõi kolm korda.

Raasiku/Mistra võõrustas Arukülas teist päeva järjest Vilniuse klubi, sel korral puhanuna mängule tulnud VHC Šviesat. Kodumeeskond alustas hästi, ehkki kaotas juba neljandal minutil punase kaardi saanud Vladimir Žitnikovi. Enrico Anton viis raasikulased 13. minutil 6:3 juhtima, kuid vaheajaks oli 15:14 ees Leedu meister.

Teise poolaja esimese kümne minutiga lisandus Raasiku kontole vaid üks tabamus, Šviesa põgenes eest ja võitis 32:24. Markus Kask oli Raasiku resultatiivseim kuue väravaga, Vladislav Naumenko lisas neli ja Marko Slastinovski kolm tabamust.