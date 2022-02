Meeste kodus on raadiosaatja ööpäev läbi avatud, mistõttu nad on kursis kõigi päästesündmustega. Kümmekond korda aastas saavad korralduse välja sõita ka nemad – peamiselt siis, kui rasked päästeautod maastikul hätta jäävad.

«Tuletõrjeautod – kaks GAZ-66 ja GAZ-53 - on mul oma talu õue peal. Nüüd sõidavad esimesena välja ikka kutselised päästjad ja kui nemad enam kuhugi ligi ei pääse, kutsutakse meid välja. Väljasõiduvalmidus on meil kümne minuti jooksul. Kui üks meist on parasjagu põllul või traktoriga teedel lund lükkamas, on teine mees alati kodus ja läheb. Vahel läheme ühe ja teinekord kahe autoga,» rääkis Mati Koch.