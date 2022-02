Vastne teenetemärgi omanik Kalev Härk töötas Valga linnapeana aastatel 2011–2017 ning oli seega Valga viimane linnapea, kuna pärast haldusreformi juhtis omavalitsust juba vallavanem. Ajaloohuvilisena on ta uurinud piirilinna minevikku ja koostanud linna kroonika internetilehekülje, mis kajastab Valgaga seotud lugusid, isikuid, asutusi ja kohti. Töö on tehtud hobi korras ja on väga mahukas.