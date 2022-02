Saar on enam kui 30 aastat juhtinud Värska kuurortravikeskust, mis ühendab endas veekeskust ja sanatooriumi. Eduka ettevõtja viimatine suurem saavutus on koostöös Tartu ülikooli teadlastega mineraalveest nina- ja kurgu­sprei turuletoomine, mis Setomaale taas kord tuntust juurde on toonud.