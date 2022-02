Kui esimesele suursõidule oleks järgnenud igal aastal vaid lumised talved, võinuks tänavune olla juba 63. Tartu maraton.

Minu esimene suursõit

Sõprade mõjutusel alustasin oma maratonikarusselli 13. maratonist, tuisuse ilmaga, puusuuskadel Tartust Otepääle. Mõnigi kord pärast kehva ilma tõttu vaevaliseks muutunud võistlust lubasin endale, et enam ei lähe. Kui aga lumi jälle maas ja kas või ainult 50 kilomeetrit enne maratoni suuskadel oldud sain, olid lubadused peast pühitud.

Minu maratonikarusselli hoo võttis maha luumurruga lõppenud kukkumine, mis juhtus kärekülma ilmaga 40. maratoni poolel teel. Aasta hiljem võtsin ette ainsa lühema ehk 31-kilomeetrise distantsi. Starte sai mu maratoniloos kokku 28, finišeid 27. Suuski puu-Estoniatest Fischeriteni.

Nüüdseks on juba toimunud seitse maratoni, kus ma pole olnud ei stardi- ega finišiprotokollis. Küll aga olen kõigil neilgi seitsmel aastal olnud kohal, stardist Tehvandil finišini Elvas – kaameraga raja kõrval.

Lumerohkus peibutas

Nii ka seekord. Tänavuse, järjekorras 48. Tartu maratoni oli sihikule võtnud üle 4000 suusataja kokku 24 riigist.

Tartu Postimehe piltnikul Kristjan Teedemal olid kaamerakoti asemel õlal sedapuhku hoopis suusad. «Lähen esimest korda elus ise maratoni sõitma. Üksjagu olen ikka Tähtveres ja Vooremäel harjutanud ka. No kuue tunniga võiks ikka ära sõita küll,» hindas Teedema oma valmisolekut 63-kilomeetriseks sõiduks.

«Oleme ainsad Ukrainast siia maratonile tulnud,» rääkis Mykhailo Doblikovskyi, kes oli kohale tulnud koos kaasmaalase Denys Poltoratskyiga. «Varem oleme suusatanud kahel Poola maratonil, Eesti maratonil oleme esimest korda. Tartu maratonist oleme kuulnud, et see on väga heal tasemel alati.» Ukrainlased avaldasid lootust, et raja suudavad nad läbida veidi rohkem kui nelja tunniga.

Võrumaalt pärit Arne Türkson, kes treenib Suusahullude rühmas, on Tartu maratonidel suusatanud 22 korda. «Usun, et jõuan täna viie tunniga Elvasse,» avaldas ta enne starti. Etteruttavalt olgu öeldud, et lootus läks täide: lõpukaare alla jõudis ta ajaga 5:07.

Põlvamaa juurtega maailmarändur Maarika Traat nentis, et pole mitu aastat suuskadel olnud ega tea, kaua rajal aega võib kuluda. «Ega lörts rada kergemaks küll tee,» märkis Traat.

Haanjast pärit Tiina Vahtra, kes aitas parasjagu abikaasal suusavarustust sättida, rääkis, et on lapsest peale palju suusatanud ja maratone sõitnud. «Täna ise rajale ei lähe, jalaga on probleem. Jõuan selle ajaga, mil kaasa Lauri suusatab, käia Haanjas vanematel külas.»

«Sõidan oma esimest Tartu maratoni,» nentis karukostüümis stardiks valmistunud Juhan-Villem Kaivo. «Olen täitsa Mooste poiss, õpin küll Tartus, geograafiat.»

Tehvandi tribüünil jälgis teiste seas starti 1960. aasta esimene finišeeruja Helle Tallo. Endine tippsuusataja ja treener on ise olnud maratone sõitmas enam kui 20 korral.