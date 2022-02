GALERII ⟩ Põlva keskraamatukogus näeb pealinlaste tarbekunsti

Sel kuul tulid Lea Teeääre, Evelin Haljas, Natalja Son ja Eelin Tiidema (kuraator) Põlvasse juba autotäie töödega Paar tundi tõhusat tööd ja kogu raamatukogumaja sai kunsti täis. Lasteteeninduse aknale seati sisse mõnus pesa tuntud lasteraamatutegelastele. Vitriini sätiti omanäolised nahast ja riidest raamatukaaned ning keraamika. Hoopis omamoodi lugu on maalidega allkorrusel (väikesed) ja lugemissaalis (suured). Esialgu võib tunduda, et tegu on akvarellide ja õlimaalidega, aga kaunist Lõuna-Eesti loodusest inspireeritu on jõudnud siidkangale.