Sel nädalal kannavad raamatukoguhoidjad üle Eesti rahvariideid või rahvusvärvidest inspireeritud riietust, et tähistada Eesti sünnipäeva ning raamatukogude aastat. Toredaid jäädvustusi on tulnud risti-rästi üle Eesti, hulk fotosid on ka Lõuna-Eestist.