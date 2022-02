Fotod ⟩ Rõuge vald andis välja 2021. aasta tunnustused

Innar saavutas 2021. aastal Euroopa Meistrivõistlustel hirvepeibutamises esimese koha, meeskondlikult saavutati kolmas koht.

Valla sporditähe nominentidena seati üles ka Maarika Silm, Mairo Reinsaar ja Emil Elrond Karu.

Rõuge valla 2021. aasta tähtettevõtja – Woodlaast OÜ

Woodlast OÜ Kaido Kasaku juhtimisel alustas ettevõtlusega aastaid tagasi vajadusega kõigepealt toota ja ehitada endale vajalik maal elamiseks. Praeguseks on sellest kujunenud tänapäevane, paindlik, energiasäästlik ja edasipüüdlik puidutööstusettevõte, mille põhitegevusalad on saematerjali, puit- ja vineerpakendite ning puidust toodete tootmine ja müük. Woodlaast OÜ on andnud ääremaal kohalikele elanikele tööd ja sissetulekuid, on parendanud kohalike elanike elukeskkonda ja inimeste heaolu – seda kõike tingimustes, kus paljud noored maalt pigem lahkuvad.

Valla tähtettevõtja nominendina seati üles ka Piece of Bake OÜ.

Rõuge valla 2021. aasta keskkonnatäht – Agu Palo

Agu Palo on Võrumaa staažikas metsaülem – tema tööle asudes 1980. aastal istutatud puud on praeguseks sirgunud uhkeks metsaks, mida saame imetleda Haanjas suusaradade ääres. Ta on väga palju panustanud Haanja suusaradadesse ja nende ääres kasvava metsa hooldusesse. 2021.aastal planeeris ja teostas RMK Agu eestvedamisel töid suusaradadega piirnevatel aladel, et uuendada täiskasvanud metsi ja väärtustada puhkeala võimalusi. See oli keeruline ja ajamahukas tegevus, kuid koostöö oli väga hästi juhitud ning tööd laabusid – see näitab, et Agu teeb alati rohkem kui temalt oodatakse. See on keskkonnategu, mis on oluline juba täna ja mille väärtust hakkame hindama 10 aasta pärast.

Rõuge valla 2021. aasta tähttegu – Pullijärve kohviku avamine Missos

2021. aasta suvel avasid kaks noort inimest, Alice Post ja Avery Umbleja, Misso alevikus kohviku. Pullijärve kohvik võeti kiiresti omaks nii lõunasöögikohana kui sumedatel suveõhtutel kauni ajaveetmise paigana. Talvisel ajal on kohvik külastajatele avatud harvem, siis keskendutakse pagari- ja muu toitlustuse tellimustöödele. Pullijärve kohviku road on kiiresti saanud tuntuks üle kogu maakonna, kohalike inimeste jaoks on see hea võimalus tellida maitsev kringel või peolaua toit kodu lähedalt.

Rõuge valla 2021. aasta tõusev täht – Merli Mari Utsal

Merli Mari Utsal on noor, kes kindlasti ei liugle passiivselt läbi elu, vaid teadvustab endale ja teistele, et oma elu kujundamine on meie endi kätes. Merli Mari on tolerantne ja sõbralik, väga hea meeskonnaliige. Ta oskab arvestada nii aktiivsemate kui ka vaiksemate grupiliikmetega, on hea distsipliini ja algatusvõimega. Merli Mari on tuntud aktiivse sportlasena, kuid viimasel aastal on ta end avastanud läbi noorsootöö, näiteks esitas ta edukalt rahvusvahelise projekti, mille läbi saavad ka teised Rõuge valla noored võimaluse end avastada.

Valla tõusva tähe nominentidena seati üles ka Joosep Kurm, Rainar Vissel ja Laura Kirke Bertel Pertel.

Rõuge valla 2021. aasta täheke – Karl Kõva

Karl on püüdlik, uudishimulik ja vastutustundlik õppija, kaaslastele eeskuju ja innustaja, kes lahendab ühtviisi nutikalt nii õppeülesandeid kui inimeste vahel tekkinud probleeme. Karl on tähelepanelik ja hooliv, loominguline ja loov, ta on maailmaparandaja ja meie planeedi hoidja, keda huvitavad kõik teemad ning ta püüab alati probleemidele lahendusi leida. Karl on tubli noorkotkas, leiutaja, robootik, sportlane ja väga lugemishuviline poiss. Karl hoiab ja hoolib oma kodukohast, tema ideed meie koduvalla arenguks on innustavad ja panevad kaasa mõtlema. Karl on sügavalt juuripidi Rõuges.

Karl osaleb aktiivselt koolisisestel ning väljaspool kooli toimuvatel üritustel, konkurssidel, ettevõtmistel.