Eesti Pagulasabi on Ukraina jaoks kogunud 125 000 eurot

«Oleme vastanud sadadele telefonikõnedele ja kirjadele nii inimestelt, kes on ise või kelle lähedased on Ukrainas, kui ka inimestelt, kes soovivad aidata. Oleme praeguseks hetkeks saanud annetusi summas 125 000 eurot – suur aitäh kõigile annetajatele, see on väga-väga abiks,» teatas reede õhtul heategevusorganisatsiooni kommunikatsioonijuht Madle Timm.

Annetused lähevad vajaduspõhiselt nii Ukrainasse kui ka sealt Eestisse saabujatele. Samuti koordineeritakse saadud raha abil evakuatsiooni. Kuna aga pöördumiste hulk on suur, võtab kõigile pöördumistele vastamine mõnevõrra aega. Peatselt avanevad ka annetustelefonid.

«Oleme koostöös GoBusiga välja saatnud esimese evakuatsioonibussi Ukraina-Poola piirile, et evakueerida piirilt hädas olevaid inimesi,» märkis Timm, kelle kinnitusel väljus järgmine buss juba laupäeva varahommikul. «Samal ajal jätkame abivajate kaardistamist. Vastavalt vajadusele ja piirilt saabuvale infole paneme lisabusse teele, vajadusel ka teistest riikidest. Pakume Zaporižžjas kohapealse partneriga koostöös vajaduspõhist abi sisepõgenikele.»

«Suur tänu kõikidele, kes on annetanud, pakkunud end vabatahtlikeks autojuhtideks, koordinaatoriteks, pakkunud erinevaid teenuseid, oskuseid, pakkunud transpordivahendeid, majutust ja toetanud sõnadega. Aitäh ja tegutseme edasi,» tänas Timm.

Abivajajatest saab Pagulasabile teada anda meiliaadressil madle@pagulasabi.ee. Annetada saab nii pangaülekande kui ka pangalingi kaudu leheküljel www.ukrainaheaks.ee/eesti-pagulasabi.

Peamine kontakt on anu@pagulasabi.ee ja telefon +372 5665 9118. Evakuatsiooni ja annetuskampaaniaga seonduv kontakt: madle@pagulasabi.ee, +372 5783 5266.