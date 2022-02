Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti üle Eesti 7214 testitulemust, millest 4002 osutus positiivseks. Võrumaale lisandus 100 (päev varem 168), Põlvamaale 101 (päev varem 100) ja Valgamaale 63 (päev varem samuti 63) positiivset koroonatesti, selgub terviseameti andmetest.

Laupäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 656 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 312 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 202 ehk 64,7% on vaktsineerimata ja 110 ehk 35,3% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 83 uut haigusjuhtu, millest 31 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, vaktsineerimise andmed on täpsustamisel: 74-aastane mees, 75-aastane naine, 81-aastane mees, 83-aastane naine, 84-aastane mees, 85-aastane naine, 90-aastane naine, 91-aastane naine ja 96-aastane naine.