COVID ⟩ Lõuna-Eestisse tuli juurde üle 250 uue nakatunu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6970 testitulemust, millest 4197 osutus positiivseks. Võrumaale lisandus 98 (päev varem 100), Põlvamaale 76 (päev varem 101) ja Valgamaale 83 (päev varem 63) positiivset koroonatesti, selgub terviseameti andmetest.

Pühapäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 672 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 321 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 197 ehk 61,4% on vaktsineerimata ja 124 ehk 38,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 71 uut haigusjuhtu, millest 38 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 41 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas.

Suri 12 koroonaviirusega nakatunud inimest, vaktsineerimise andmed on täpsustamisel: 70-aastane naine, 73-aastane mees, 77-aastane mees, 80-aastane mees, 82-aastane naine, 83-aastane mees, 84-aastane naine, 85-aastane naine, 87-aastane naine, 88-aastane mees, 89-aastane mees ja 94-aastane mees.