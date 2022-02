FOTOD ⟩ Mooste rahvas andis oma panuse ukrainlaste heaks

Mittetulundusühingu Utsitajad eestvedamisel koguti uusi hügieenitarbeid, esmaabitarbeid, tekke, patju ja kaua säilivat toitu. Mooste kandi rahvas sai oma annetused üle anda täna kahe tunni jooksul.

«Hügieenisidemed, hügieenitarbed, hambapastad, mähkmed, šampoonid, konservid, kiirnuudlid, kuivained, voodipesu ja palju muud vajalikku,» loetles Utsitajate eestvedaja Tiina Hääl, mida inimesed annetasid.

Valmis jagama ka riideabi

«Natukese kaupa on toodud ja natuke on abi ikka tekkinud – eks iga väike abi on ju tegelikult suur. Paljud teevad ka ülekandega rahalise annetuse ukrainlaste heaks,» lisas ta. «Kurb, et selline asi, aga hea, et inimesed aitavad. Meiegi aitame nii palju kui võimalik – kui saaks vähemalt väiksegi panuse siitpoolt edasi anda.»

Oma abipaki toonud Mooste kandi inimesed just väga palju ei rääkinud. «Nii palju öeldi, et kurb on, väga kurb. Ja loodame, et sõda siiapoole ei tule, nagu üks annetaja ütles,» vahendas Tiina Hääl.

«Kui tulevikus on Ukrainas vaja ka riideabi, siis meie kultuurimajas on kaks ladu kasutatud riideid täis. Nii lastele kui täiskasvanutele,» lisas ta. «Oleme Eesti Punasele Ristile edasi öelnud, et kui vaja, saab siit ka riideabi.»

Parajasti just siis, kui Lõuna-Eesti Postimees kultuurimajas oli, tuli oma panust andma üks kohalik mees, kilekotitäis asju ühes. «Toon ka abi juurde. Panime lastega asjad kokku, vaadake ise, mis ja kuidas edasi annetada,» ütles ta. Enne lahkumist ütles ta uksel: «Slava Ukrainõ!»

Ühine Lõuna-Eesti kogumispunkt

Moostes kogutud saadetised viiakse Põlvas tegutseva MTÜ Väärtusta Elu ühisesse Lõuna-Eesti kogumispunkti. Nimelt aitab Väärtusta Elu koostöös Põlva haigla, Põlva vallavalitsuse, Räpina vallavalitsuse ja teiste heade annetajatega Eesti Punasel Ristil koguda Ukrainasse viidavat abi. Abi toimetatakse Ukrainasse esimesel võimalusel.

Alates esmaspäeva hommikust on kõigil inimestel võimalik abi toimetada Väärtusta Elu Lõuna-Eesti kogumispunkti, mis asub Põlva linnas aadressil Lina 21.

Hädavajalikke asju Ukraina elanike jaoks koguti täna mitmel pool Lõuna-Eestis, näiteks Räpinas ja Verioral ning Võrus. Annetuste kogumine jätkub.