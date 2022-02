GALERII ⟩ Aktsioon «Aitame üheskoos!» möödus Räpina vallas üliedukalt

«Võib sajaprotsendiliselt väita, et tänane päev on igati korda läinud – aktsioon «Aitame üheskoos!» oli üliedukas!» teatas Räpina vallavalitsus ühismeedias.

«Kui meil veel eile oli plaan, et ukrainlaste jaoks kokkukogutavad esemed viime Põlva staapi sõiduautoga, siis täna kella neljaks oli selge, et sõiduautost jääb ilmselgelt väheks,» lisas vald. «Räpina valla elanikud panustasid ukrainlaste heaks sedavõrd palju, et käiku läheb nii buss kui ka järelkäru, et abipakid järgmisesse kogumispunkti transportida.»

Juba kolm minutit peale uste avamist oli Räpina loomemaja kunstiklassist saanud ladu, kus pakkide ja kastide vahel oli vaja manööverdada ning mõtlema hakata, kuidas süsteemselt annetusi paigutada.

«Suur-suur-suur tänu kõigile lahketele ja abivalmis inimestele, kes andsid oma panuse selleks, et sõjakoleduste keskel olevatel inimestel oleksid hädavajalikud tarbed olemas. On rõõm tõdeda, et suure südamega elanikke on meie hulgas nii palju. Südamlikkus ja lahkus ei lähe kunagi moest!» tänas Räpina vald ühismeedias.

«Samuti suur kummardus ka kõikidele vabatahtlikele nii Verioral kui ka Räpinas, kes tulid tänasel päikesepaistelisel pühapäeval meile appi annetusi vastu võtma, sorteerima, pakendama, kaste tõstma ja tassima. Kui algselt oli plaanis, et Räpina loomemajas võtavad annetusi vastu vaid kaks inimest, siis tunni möödudes oli meid kokku juba kaheksa. Ka selle üle oli vaid suur rõõm, sest nagu kohe alguses selgus, oli iga abikäsi vägagi vajalik.»