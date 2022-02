Ukraina juurtega naine: sõda teeb lihtsalt jõuetuks

«Ma olin sisimas päris kindel, kui [Venemaa] vägede rivistamine piiri taga käis, et midagi head sellest ei tule. Kui sõda puhkes, oli esimene mõte, et kus see Putin on, ma lähen isiklikult, võtan ta kinni ja teen temaga üks-null,» tulistab 42-aastane Liilia kiirkõnes. «See ei ole normaalne! Kuidas saab nii kuri olla inimeste vastu?»

Ema poolt ukraina verd Liilia juured on Lääne-Ukrainas Ivano-Frankivski oblastis. Seal elavate sugulastega – onude, onunaiste ja nende järeltulijatega – on ta sõnumirakenduse ja internetikõnede vahendusel sidet pidanud. «Minu onutütar elab Moskvas ja tema lapsed elavad Ukrainas. Ma ei taha teada neid tundeid. Tal on pojad seal ja need hakkavad sõdima... See on meile mõistetamatu,» lausub Liilia Raik.