Põlvamaalased toetavad enda sõpruspiirkonda Ukrainas

Kulikovka omavalitsus asub Tšernihivi oblastis Kiievist põhjas. See piirneb Valgevenega ja viimastel päevadel on seal käinud ägedad lahingud. Oblastikeskus on langenud korduvalt Vene sõjaväe raketirünnakute alla ning selle lähistel asuv Kulikovkagi pole sõjaõudustest puutumata jäänud. Kõik lähistel olevad suuremad maanted on põlenud vene sõjaväetehnikat täis ning tavapärane elu on halvatud.