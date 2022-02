GALERII ⟩ Võrulaste abisaadetis jõudis Ukraina piirile

Võrumaa meestega eile kaasa sõitnud Pagulasabi koordinaator Sander Silm ja Merling Reiside juht Merlis Hirs andsid teada, et kõigest 24 tundi pärast kahe bussi lahkumist Võrust said nad võrukate abisaadetised Ukraina-Poola piiril Medyka külas anda üle inimestele, kes need edasi abivajajateni toimetavad.