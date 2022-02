Vōru päästekomandol pole enam operatiivkorrapidaid

"Kindlasti on teil üht-teist siit kaasa vōtta - nii häid kui halbu emotsioone, kuid selline meie amet on. Iga väljakutse on erinev ja sealt tulenevate emotsioonidega tulevadki toime ainult tugevamad. Teie teadmiste ja kogemuste pagasiga olete kindlasti jätnud jälje päästetööde kvaliteedile. Saate kaasa vōtta siit teadmise, et teie juhendatud päästjad, meeskonnavanemad ja vabatahtlikud päästjad on tasemel. Edu ja jaksu teile oma tegemistes ja suur kummardus teile kogu Vōru päästekomando poolt!" soovisid senised kolleegid.